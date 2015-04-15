欧洲政经：德国政府拒绝对有关希腊破产计划的报导置评

路透柏林4月15日 - 德国政府周三拒绝对德国时代周报一则报导置评，该报导称德国正准备一项计画，以让希腊即使无法偿还债权人，也能从欧洲央行(ECB)获得融资。

“讨论中的这项计划，旨在允许欧洲央行在希腊破产的情况下继续为其提供融资，”时代周报报导称。“此外，希腊银行业将进行重组，以便即使在国家破产的情况下也能继续参与央行操作。”