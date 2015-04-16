表格：LME金属库存最新变化--4月16日

投行观点：大都会保险目标价从57美元上调至65--德意志银行
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路透4月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨) ： 品种 最新库存 变动 铜 337,225 -25 锡 9,680 -15 铅 208,500 -2,525 锌 498,550 -2,175 铝 3,881,350 +1,200 镍 433,146 +1,146 铝合金 25,260 -180 NASAA 62,120 -620 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-L CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-L CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-L CKS> -GRD> 合 CKS> OC-GRD> 金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-L CKS> -GRD> AA CKS> OC-GRD> (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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