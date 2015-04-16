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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月16日

路透4月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)
：

    品种        最新库存              变动
    铜           337,225               -25
    锡             9,680               -15
    铅           208,500            -2,525
    锌           498,550            -2,175
    铝         3,881,350            +1,200
    镍           433,146            +1,146
    铝合金        25,260              -180
    NASAA         62,120              -620
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品  库存数据  库存分布       品   库存数据  库存分布
 种                           种             
 铜  <MCU-STO  <0#MCUSTX-LOC  铅   <MPB-STO  <0#MPBSTX-L
     CKS>      -GRD>               CKS>      OC-GRD>
 铝  <MAL-STO  <0#MALSTX-LOC  锡   <MSN-STO  <0#MSNSTX-L
     CKS>      -GRD>               CKS>      OC-GRD>
 锌  <MZN-STO  <0#MZNSTX-LOC  铝   <MAA-STO  <0#MAASTX-L
     CKS>      -GRD>          合   CKS>      OC-GRD>
                              金             
 镍  <MNI-STO  <0#MNISTX-LOC  NAS  <MNA-STO  <0#MNASTX-L
     CKS>      -GRD>          AA   CKS>      OC-GRD>
 
 (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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