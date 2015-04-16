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货币新闻 | 2015年 4月 16日 星期四 16:21 BJT

表格：欧洲央行第二季SPF调降今年通胀率预估，但上修GDP增幅预估

受访者认为，货币政策措施及汇率走势是支持2016及2017年通胀率上升的主要因素。但他们也预期核心通胀率升势会小于整体通胀率。

HICP增幅(%) 2015 2016 2017 较长期

第二季调查 0.1 1.2 1.6 1.8

第一季调查 0.3 1.1 1.5 1.8

实质GDP增长率(%) 2015 2016 2017 较长期

第二季调查 1.4 1.7 1.8 1.7

第一季调查 1.1 1.5 1.7 1.7

失业率(%) 2015 2016 2017 较长期

第二季调查 11.1 10.6 10.1 9.2

第一季调查 11.3 10.9 10.3 9.4

注：调查访问欧元区内59名经济分析师、学者及其他专业预测人士，进行日期为3月31日至4月7日。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧/高琦)

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