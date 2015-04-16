表格：欧洲央行第二季SPF调降今年通胀率预估，但上修GDP增幅预估

投行观点：大都会保险目标价从57美元上调至65--德意志银行
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受访者认为，货币政策措施及汇率走势是支持2016及2017年通胀率上升的主要因素。但他们也预期核心通胀率升势会小于整体通胀率。
HICP增幅(%) 2015 2016 2017 较长期
第二季调查 0.1 1.2 1.6 1.8
第一季调查 0.3 1.1 1.5 1.8
实质GDP增长率(%) 2015 2016 2017 较长期
第二季调查 1.4 1.7 1.8 1.7
第一季调查 1.1 1.5 1.7 1.7
失业率(%) 2015 2016 2017 较长期
第二季调查 11.1 10.6 10.1 9.2
第一季调查 11.3 10.9 10.3 9.4
注：调查访问欧元区内59名经济分析师、学者及其他专业预测人士，进行日期为3月31日至4月7日。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧/高琦)
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