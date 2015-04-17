表格：欧元区3月HICP终值较上年同期下滑0.1%，符合预估

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透布鲁塞尔4月17日 - 欧盟统计局周五公布： * 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下跌0.1%(预估为下跌0.1%) * 欧元区3月HICP较前月上升1.1%(预估为上涨1.1%) 欧元区 HICP 权重(‰) --------------------年率------------------------- --月率-- 2015年 3月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 14年 14年 14年 14年 15年 15年 15年 15年 整体 1000.0 0.5 0.4 0.3 -0.2 -0.6 -0.3 -0.1p 1.1p 扣除能源 893.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.6p 1.1p 扣除能源 和未加工食品 819.4 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6p 1.2p 扣除烟草 976.3 0.4 0.3 0.2 -0.2 -0.7 -0.4 -0.2p 1.1p (完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。