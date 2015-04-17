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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 17:16 BJT

表格：欧元区3月HICP终值较上年同期下滑0.1%，符合预估

路透布鲁塞尔4月17日 - 欧盟统计局周五公布：
    
    * 欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下跌0.1%(预估为下跌0.1%)
    * 欧元区3月HICP较前月上升1.1%(预估为上涨1.1%)
        
    欧元区  HICP   权重(‰)   --------------------年率-------------------------      --月率--
                   2015年    3月    10月   11月    12月     1月     2月     3月
                            14年    14年   14年    14年     15年    15年    15年      15年
    整体           1000.0    0.5    0.4     0.3    -0.2     -0.6    -0.3   -0.1p      1.1p 
    扣除能源        893.9    0.8    0.7     0.6     0.6      0.4     0.6    0.6p      1.1p
    扣除能源
    和未加工食品    819.4    0.9    0.7     0.7     0.7      0.6     0.7    0.6p      1.2p
    扣除烟草        976.3    0.4    0.3     0.2    -0.2     -0.7    -0.4   -0.2p      1.1p (完) 
   
  
 (编译 张明钧; 审校 王洋)
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