表格：英国截至2月ILO失业率降至5.6%，创2008年7月以来新低

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦4月17日 - 英国国家统计局周五公布：
* 英国3月请领失业金人数减少2.07万人至72.2万人(预估为减少2.95万人)
* 英国截至2月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.6%(预估为5.6%)，创2008年7月以来新低
* 英国截至2月的三个月LFS就业人数增长24.8万至3,104.9万人，为去年4月以来最大的三个月增幅
* 英国截至2月的三个月按ILO标准计算的失业人口减少7.6万人，至183.8万人
* 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.7%(预估为增加1.8%)，2月同比增1.3%
* 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加1.8%(预估为增加1.7%)；2月同比增2.2%为2011年5月最大增幅
以下为详细数据(除特殊说明外，数据均经过季节调整):
请领失业金人数 3月 2月 预估
较前月变动 -20,700 -29,100 (-31,000) -29,500
失业率(%) 2.3 2.4 (2.4)
失业人口(百万人) 0.722 0.793 (0.791)
按国际劳工组织(ILO)标准计算
12-2月 9-11月 13年12月-14年2月 预估
失业人口(百万) 1.838 1.914 2.254
失业率(%) 5.6 5.8 6.9 5.6
三个月变动 -76,000 -- -- (完) (编译 刘秀红 审校 李婷仪)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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