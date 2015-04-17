表格：英国截至2月ILO失业率降至5.6%，创2008年7月以来新低

路透伦敦4月17日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国3月请领失业金人数减少2.07万人至72.2万人(预估为减少2.95万人)

* 英国截至2月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为5.6%(预估为5.6%)，创2008年7月以来新低

* 英国截至2月的三个月LFS就业人数增长24.8万至3,104.9万人，为去年4月以来最大的三个月增幅

* 英国截至2月的三个月按ILO标准计算的失业人口减少7.6万人，至183.8万人

* 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加1.7%(预估为增加1.8%)，2月同比增1.3%

* 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加1.8%(预估为增加1.7%)；2月同比增2.2%为2011年5月最大增幅

以下为详细数据(除特殊说明外，数据均经过季节调整):

请领失业金人数 3月 2月 预估

较前月变动 -20,700 -29,100 (-31,000) -29,500

失业率(%) 2.3 2.4 (2.4)

失业人口(百万人) 0.722 0.793 (0.791)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

12-2月 9-11月 13年12月-14年2月 预估

失业人口(百万) 1.838 1.914 2.254

失业率(%) 5.6 5.8 6.9 5.6