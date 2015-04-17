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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 15:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及三周高点，美元普遍走软

路透伦敦4月17日 - 英镑兑美元周五触及三周高点，投资者等待稍后将公布的关键英国就业及薪资数据，且因预期美联储升息时间可能更晚，许多美元多头部位遭到减持。

英镑日内涨0.3%，至1.4982美元，为3月26日以来最高水准。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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