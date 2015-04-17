欧洲汇市：英镑兑美元触及三周高点，美元普遍走软

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼

路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。