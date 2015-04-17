欧洲汇市：英镑兑美元触及三周高点，美元普遍走软

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦4月17日 - 英镑兑美元周五触及三周高点，投资者等待稍后将公布的关键英国就业及薪资数据，且因预期美联储升息时间可能更晚，许多美元多头部位遭到减持。
英镑日内涨0.3%，至1.4982美元，为3月26日以来最高水准。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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