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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月17日

路透伦敦4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 336,600 -625

锡 9,655 -25

铅 204,775 -3,725

锌 495,550 -3,000

铝 3,876,550 -4,800

镍 433,752 +606

铝合金 24,940 -320

NASAA 61,460 -660

注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-L

CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-L

CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-L

CKS> -GRD> 合 CKS> OC-GRD>

金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-L

CKS> -GRD> AA CKS> OC-GRD> (编译 白云; 审校 王兴亚)
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