表格：LME金属库存最新变化--4月17日

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透伦敦4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种 最新库存 变动
铜 336,600 -625
锡 9,655 -25
铅 204,775 -3,725
锌 495,550 -3,000
铝 3,876,550 -4,800
镍 433,752 +606
铝合金 24,940 -320
NASAA 61,460 -660
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品 库存数据 库存分布 种 种 铜 <MCU-STO <0#MCUSTX-LOC 铅 <MPB-STO <0#MPBSTX-L
CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 铝 <MAL-STO <0#MALSTX-LOC 锡 <MSN-STO <0#MSNSTX-L
CKS> -GRD> CKS> OC-GRD> 锌 <MZN-STO <0#MZNSTX-LOC 铝 <MAA-STO <0#MAASTX-L
CKS> -GRD> 合 CKS> OC-GRD>
金 镍 <MNI-STO <0#MNISTX-LOC NAS <MNA-STO <0#MNASTX-L
CKS> -GRD> AA CKS> OC-GRD> (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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