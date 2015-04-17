德国个股：大众汽车称文德恩继续任首席执行官，有望获合同延期

路透柏林4月17日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 周五称，文德恩(MARTIN WINTERKORN)将继续担任首席执行官职务。这是对董事长皮耶希(Ferdinand Piech)前所未有地驳斥。

该公司称，监事会指导委员会将寻求在2016年2月的董事会会议上延长文德恩的合同任期。