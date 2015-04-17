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货币新闻 | 2015年 4月 17日 星期五 18:03 BJT

德国个股：大众汽车称文德恩继续任首席执行官，有望获合同延期

路透柏林4月17日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 周五称，文德恩(MARTIN WINTERKORN)将继续担任首席执行官职务。这是对董事长皮耶希(Ferdinand Piech)前所未有地驳斥。

该公司称，监事会指导委员会将寻求在2016年2月的董事会会议上延长文德恩的合同任期。

大众汽车称，文德恩获得指导委员会毫无保留的支持。(完) (编译 刘秀红; 审校 孙茉莉)
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