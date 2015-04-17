德国个股：大众汽车称文德恩继续任首席执行官，有望获合同延期

金属期市：期铜反弹，因秘鲁罢工威胁和低吸买盘
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
路透柏林4月17日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 周五称，文德恩(MARTIN WINTERKORN)将继续担任首席执行官职务。这是对董事长皮耶希(Ferdinand Piech)前所未有地驳斥。
该公司称，监事会指导委员会将寻求在2016年2月的董事会会议上延长文德恩的合同任期。
大众汽车称，文德恩获得指导委员会毫无保留的支持。(完) (编译 刘秀红; 审校 孙茉莉)
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向接近1.30美元附近的最近七个月高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。