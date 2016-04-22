台湾数据：3月工业生产指数较上年跌3.57%，连11个月衰退

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
路透台北4月22日 - 台湾经济部周五公布，3月工业生产指数 较上年同期跌3.57%，这已是工业生产指数连续第11个月出现较上年同期衰退。上月修正后为跌4.15%。
经济部指出，因南部地震递延至3月加速生产，致3月制造业生产指数达108.51，为去年8月以来最高，惟较上年同月之高峰仍年减4.16%，减幅为近八个月最低，其中电子零组件业年减幅由前两个月之-7%缩小至-4.02%，主因晶圆代工震后产能复原与通讯晶片需求增加，生产较上月明显回升。
展望未来，经济部认为，由于中低阶手机市况回温、物联网与大数据等新兴应用拓展，有助于半导体生产逐渐持稳，加上国际钢价止跌回升及亚洲石化厂进入密集岁修期，预期钢铁、石化等减产现象将获得改善，估测第2季制造业生产因比较基数较高，续呈负成长，减幅可望较前两季和缓。(完)
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若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。