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亚洲 | 2016年 4月 22日 星期五 16:10 BJT

台湾数据：3月工业生产指数较上年跌3.57%，连11个月衰退

路透台北4月22日 - 台湾经济部周五公布，3月工业生产指数 较上年同期跌3.57%，这已是工业生产指数连续第11个月出现较上年同期衰退。上月修正后为跌4.15%。

经济部指出，因南部地震递延至3月加速生产，致3月制造业生产指数达108.51，为去年8月以来最高，惟较上年同月之高峰仍年减4.16%，减幅为近八个月最低，其中电子零组件业年减幅由前两个月之-7%缩小至-4.02%，主因晶圆代工震后产能复原与通讯晶片需求增加，生产较上月明显回升。

展望未来，经济部认为，由于中低阶手机市况回温、物联网与大数据等新兴应用拓展，有助于半导体生产逐渐持稳，加上国际钢价止跌回升及亚洲石化厂进入密集岁修期，预期钢铁、石化等减产现象将获得改善，估测第2季制造业生产因比较基数较高，续呈负成长，减幅可望较前两季和缓。(完)

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