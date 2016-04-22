台湾数据：3月工业生产指数较上年跌3.57%，连11个月衰退

经济部指出，因南部地震递延至3月加速生产，致3月制造业生产指数达108.51，为去年8月以来最高，惟较上年同月之高峰仍年减4.16%，减幅为近八个月最低，其中电子零组件业年减幅由前两个月之-7%缩小至-4.02%，主因晶圆代工震后产能复原与通讯晶片需求增加，生产较上月明显回升。