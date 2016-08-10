版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 13:37 BJT

台股业绩：台积电7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%

路透台北8月10日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电 周三公布，7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%、月减6.1%。累计1-7月营收5,017亿台币，年减1.3%。

台积电最近三个月营收表现如下：

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2016年7月 763.9 -6.1 -5.6

2016年6月 813.9 +10.6 +35.8

2016年5月 735.8 +10.1 +4.9(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

参看台积电相关新闻，请点选

台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐