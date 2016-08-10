台股业绩：台积电7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北8月10日 - 全球晶圆代工龙头--台湾台积电 周三公布，7月合并营收763.9亿台币，年减5.6%、月减6.1%。累计1-7月营收5,017亿台币，年减1.3%。
台积电最近三个月营收表现如下：
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2016年7月 763.9 -6.1 -5.6
2016年6月 813.9 +10.6 +35.8
2016年5月 735.8 +10.1 +4.9(完)
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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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