台湾热股：南茂盘初一度扬升9%后缩减涨幅，变更形式取得中国紫光资金

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月1日 - 台湾半导体厂商--南茂科技 周四盘初股价大涨一度至9%，但随后缩减升势。南茂上日宣布改变形式，与中国紫光国芯 集团合资认购上海宏茂微电子，以取得紫光的财务挹注。
本地时间09:17，南茂升4.81%报27.25台币；台股 升0.24%报9,263.26点。
南茂周三宣布与中国紫光集团合意终止认股协议，紫光认购南茂增资案告终。南茂改与中国紫光合力认购其孙公司--上海宏茂微电子的增资案。
南茂公司成立于1997年8月，为半导体封装测试大厂。去年底大陆紫光在台湾一口气决定入股包括力成 和南茂等多家半导体公司。
但台湾新任总统民进党籍的蔡英文就职前即对此案表达不认同的态度，蔡就职之后，不但是双方官方往来停滞，大陆观光客来台也大幅下跌。两岸互动陷入冰点。这也为紫光收购案增添变数。
中国紫光国芯日前发出公告表示，认购力成科技私募股份的申请仍在台湾投审会审核中，近期也没有新的反馈意见。根据目前的审核进度，该审核同样面临很大不确定性风险。公司不排除在《认股协议书》有效期满后终止该协议的可能。(完) (记者 高洁如/林琦; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。