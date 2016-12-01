台湾热股：南茂盘初一度扬升9%后缩减涨幅，变更形式取得中国紫光资金

路透台北12月1日 - 台湾半导体厂商--南茂科技 周四盘初股价大涨一度至9%，但随后缩减升势。南茂上日宣布改变形式，与中国紫光国芯 集团合资认购上海宏茂微电子，以取得紫光的财务挹注。

本地时间09:17，南茂升4.81%报27.25台币；台股 升0.24%报9,263.26点。

南茂周三宣布与中国紫光集团合意终止认股协议，紫光认购南茂增资案告终。南茂改与中国紫光合力认购其孙公司--上海宏茂微电子的增资案。

南茂公司成立于1997年8月，为半导体封装测试大厂。去年底大陆紫光在台湾一口气决定入股包括力成 和南茂等多家半导体公司。

但台湾新任总统民进党籍的蔡英文就职前即对此案表达不认同的态度，蔡就职之后，不但是双方官方往来停滞，大陆观光客来台也大幅下跌。两岸互动陷入冰点。这也为紫光收购案增添变数。