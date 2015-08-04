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公司新闻(英文) | 2015年 8月 4日 星期二 14:09 BJT

BRIEF-Toyota to buy back up to 600 bln yen of own shares to offset dilution

Aug 4 Toyota Motor Corp :

* Toyota says to buy back up to 600 billion yen ($4.8 billion) of own shares to offset dilution from issuance of model AA shares Further company coverage: ($1 = 123.9100 yen) (Reporting by Chang-Ran Kim)

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