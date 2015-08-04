BRIEF-Toyota to buy back up to 600 bln yen of own shares to offset dilution

BRIEF-SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
* SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
Aug 4 Toyota Motor Corp :
* Toyota says to buy back up to 600 billion yen ($4.8 billion) of own shares to offset dilution from issuance of model AA shares Further company coverage: ($1 = 123.9100 yen) (Reporting by Chang-Ran Kim)
* SMITHFIELD FOODS ANNOUNCES PLANS TO REFINANCE EXISTING BANK CREDIT FACILITIES
* QTRLY NET INTEREST INCOME $9.4 MILLION VERSUS $8.4 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:
* ARROW REPORTS RECORD NET INCOME FOR 2016, CONTINUED STRONG LOAN GROWTH