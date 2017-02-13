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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 07:59 BJT

BRIEF-Toshiba: won't comment on speculation after report it is in talks to sell stake in NuGen to Kepco

Feb 14 Toshiba Corp :

* won't comment on speculation after report it is in talks to sell stake in UK nuclear venture NuGeneration Ltd to Korea Electric Power Corp Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Makiko Yamazaki)
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