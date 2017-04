TABLE-Revisions to building permits-Commerce Dept

Nov 27 The Commerce Department on Wednesday revised U.S. building permit data issued on Nov. 26.

Preliminary data are also included for comparison. PERMITS OCT (PREV) SEPT (PREV) OCT13/12 (PREV) Pct change 6.7 6.2 5.2 5.2 14.4 13.9

OCT (PREV) SEPT (PREV) OCT'12 (PREV) Rates 1,039 1,034 974 974 908 908

OCT (PREV) SEPT (PREV) OCT'12 (PREV) SINGLE 621 620 615 615 570 570 MULTIPLE 418 414 359 359 338 338 REGIONAL BREAKDOWN

PCT (PREV) RATE (PREV)

NORTHEAST 1.0 UNCH 102 101

MIDWEST -8.5 -9.6 162 160

SOUTH 8.4 9.4 543 548

WEST 19.0 15.4 232 225

ACTUAL PERMITS, UNADJUSTED, IN 1,000s:

OCT (PREV) SEPT (PREV) OCT'12 (PREV) TOTAL UNITS 90 90 81 81 78 78

