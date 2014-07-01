美国数据：ISM-6月制造业指数降至55.3，但新订单分项指数触及六个月最高

路透7月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业活动增速小幅放缓，但新订单分项指数攀升至六个月最高水平。

美国供应管理协会(ISM)表示，6月制造业指数为55.3，低于路透访问分析师预期的55.8，5月为55.4。

就业分项指数为52.8，低于53.2的预期。前瞻性指标新订单分项指数由56.9攀升至58.9，为12月以来最高。生产分项指数从5月的61降至60。(完)