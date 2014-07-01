美国数据：ISM-6月制造业指数降至55.3，但新订单分项指数触及六个月最高

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透7月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业活动增速小幅放缓，但新订单分项指数攀升至六个月最高水平。
美国供应管理协会(ISM)表示，6月制造业指数为55.3，低于路透访问分析师预期的55.8，5月为55.4。
指数高于50意味着制造业扩张。
就业分项指数为52.8，低于53.2的预期。前瞻性指标新订单分项指数由56.9攀升至58.9，为12月以来最高。生产分项指数从5月的61降至60。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)