美国数据：ISM-8月制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高

路透9月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，增幅为2011年3月以来最高。

美国供应管理协会(ISM)表示，8月制造业指数攀升至59.0，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。

就业分项指数从7月的58.2微降至58.1，分析师原本预期就业分项指数为58.4。投入物价分项指数降至58.0，与预期一致，7月为59.5。