美国数据：ISM-8月制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透9月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，增幅为2011年3月以来最高。
美国供应管理协会(ISM)表示，8月制造业指数攀升至59.0，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。
指数高于50意味着制造业扩张。
就业分项指数从7月的58.2微降至58.1，分析师原本预期就业分项指数为58.4。投入物价分项指数降至58.0，与预期一致，7月为59.5。
新订单分项指数攀升至66.7，为2004年4月以来最高，7月为63.4。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。