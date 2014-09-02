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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 22:12 BJT

美国数据：ISM-8月制造业指数攀升至59.0，为2011年3月以来最高

路透9月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，8月制造业活动增长加速，增幅为2011年3月以来最高。

美国供应管理协会(ISM)表示，8月制造业指数攀升至59.0，高于路透访问分析师预期的56.9，7月为57.1。

指数高于50意味着制造业扩张。

就业分项指数从7月的58.2微降至58.1，分析师原本预期就业分项指数为58.4。投入物价分项指数降至58.0，与预期一致，7月为59.5。

新订单分项指数攀升至66.7，为2004年4月以来最高，7月为63.4。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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