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货币新闻 | 2014年 11月 3日 星期一 23:36 BJT

美国数据：ISM-10月制造业指数上升至59.0，预估为56.2

路透11月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，10月制造业活动继续扩张速度快于预期，在上月增速放缓后全面反弹，重新恢复三年半最快增速，因新订单大幅反弹。

美国供应管理协会(ISM)表示，10月制造业指数从9月的56.6上升至59.0，追平8月的水平，当时为2011年3月来最高。10月数据高于路透访问分析师得出的56.2的预期，也高于分析师最乐观的预估值57.3。

指数高于50意味着制造业扩张。

就业分项指数从9月的54.6上升至55.5，也超过分析师原本预期的54.8。新订单分项指数从9月的60.0上升至65.8。

投入物价分项指数从9月的59.5下跌6点，至53.5，预估为56.3。10月降幅为2013年3月以来最大，当时下跌7个点，因原油价格大幅下跌。

美国原油期货在10月录得逾11%的跌幅，为两年半以来最大月度降幅。(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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