美国数据：ISM-12月制造业指数跌至2014年6月来最低的55.5，预估为57.6

路透纽约1月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，12月制造业活动增长速度较预期慢。

美国供应管理协会(ISM)表示，12月制造业指数为55.5，此为2014年6月来最低。11月为58.7，路透访问分析师得出的预估为57.6。

指数高于50意味着制造业扩张。

ISM-12月制造业指数下跌，美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值也有类似的下滑，显示在忧虑全球需求和油价下跌的情况下，制造业活动受到拖累。

新订单分项指数为57.3，为2014年5月来最低，11月为66。投入物价分项指数骤降至38.5，为2012年6月来最低。11月为44.5，分析师预估为43。

不过，就业分项指数小幅反弹至56.8，此为2014年8月来最高，且是制造业就业信心连续第18个月处于扩张。11月为54.9，预估为54.7。(完)

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