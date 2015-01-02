美国数据：ISM-12月制造业指数跌至2014年6月来最低的55.5，预估为57.6

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透纽约1月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示，12月制造业活动增长速度较预期慢。
美国供应管理协会(ISM)表示，12月制造业指数为55.5，此为2014年6月来最低。11月为58.7，路透访问分析师得出的预估为57.6。
指数高于50意味着制造业扩张。
ISM-12月制造业指数下跌，美国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值也有类似的下滑，显示在忧虑全球需求和油价下跌的情况下，制造业活动受到拖累。
新订单分项指数为57.3，为2014年5月来最低，11月为66。投入物价分项指数骤降至38.5，为2012年6月来最低。11月为44.5，分析师预估为43。
不过，就业分项指数小幅反弹至56.8，此为2014年8月来最高，且是制造业就业信心连续第18个月处于扩张。11月为54.9，预估为54.7。(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李婷仪)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。