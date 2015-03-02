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货币新闻 | 2015年 3月 2日 星期一 23:43 BJT

更正：-美国数据：ISM-2月制造业指数降至13个月低位52.9，预估为53.0

(因英文原文有误，2月制造业指数预估为53.0，非53.2，特此更正。)

路透纽约3月2日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，2月制造业活动增长放缓至13个月以来最低。

美国供应管理协会(ISM)表示，2月制造业指数为52.9，为2014年1月以来最低，1月为53.5，路透访问分析师得出的预估为53.0。

指数高于50意味着制造业扩张。多数分项指数走低，表明制造业成长正在放缓，不过制造业指数连续第28个月高于50。

新订单分项指数为回落至52.5，为2013年5月以来最低，1月为52.9。投入物价分项指数持平在35。就业分项指数降至51.4，为2013年6月以来最低，1月为54.1。(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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