美国数据：ISM-3月制造业指数跌至22个月低位的51.5，预估为52.5

标题新闻：德国财长朔伊布勒称欧盟不会惩罚英国退欧，但退欧后就不能享受欧盟的权利
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路透纽约4月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示，3月制造业活动增速放缓至近两年来最慢，因新订单增长速度放缓和就业活动迟滞。
美国供应管理协会(ISM)表示，3月制造业指数为51.5，为2013年5月来最低，2月为52.9，路透访问分析师得出的预估为52.5。
指数高于50意味着制造业扩张。不过制造业指数连续第28个月处于或高于50。
3月新订单分项指数下降至51.8，2月为52.5。3月就业分项指数为50，2月为51.4。3月新订单分项指数和就业分项指数均跌至22个月低位。投入物价分项指数从2月的35上升至39，为连续第四个月在40以下。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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