美国数据：ISM-3月制造业指数跌至22个月低位的51.5，预估为52.5

美国供应管理协会(ISM)表示，3月制造业指数为51.5，为2013年5月来最低，2月为52.9，路透访问分析师得出的预估为52.5。

3月新订单分项指数下降至51.8，2月为52.5。3月就业分项指数为50，2月为51.4。3月新订单分项指数和就业分项指数均跌至22个月低位。投入物价分项指数从2月的35上升至39，为连续第四个月在40以下。(完)