美国数据：ISM-6月非制造业指数微幅下降至56.0，预估为56.3

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约7月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布，6月服务业活动增长速度小幅放缓，因企业活动下降，即使新订单和就业增长加速。
ISM公布，6月非制造业指数下降至56.0，低于5月录得56.3的九个月高位，且低于分析师预期的56.3。
非制造业企业活动分项指数从5月的62.1下降至57.5。不过，新订单分项指数从5月的60.5上升至61.2，为2011年1月来最高；就业分项指数从5月的52.4攀升至54.4，为五个月高位。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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