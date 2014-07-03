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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 22:13 BJT

美国数据：ISM-6月非制造业指数微幅下降至56.0，预估为56.3

路透纽约7月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布，6月服务业活动增长速度小幅放缓，因企业活动下降，即使新订单和就业增长加速。

ISM公布，6月非制造业指数下降至56.0，低于5月录得56.3的九个月高位，且低于分析师预期的56.3。

非制造业企业活动分项指数从5月的62.1下降至57.5。不过，新订单分项指数从5月的60.5上升至61.2，为2011年1月来最高；就业分项指数从5月的52.4攀升至54.4，为五个月高位。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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