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货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 22:15 BJT

美国数据：ISM-7月非制造业指数升至58.7，为八年半最高

路透8月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，7月服务业活动增幅触及八年半最高，受助于企业活动、新订单和就业增长。

ISM公布，7月非制造业指数增至58.7，为2005年12月以来最高，分析师预期为56.3，6月录得56.0。

读数高于50显示服务业活动扩张。

非制造业企业活动分项指数从6月的57.5攀升至62.4，为2011年2月以来最高；新订单分项指数从6月的61.2跳升至64.9，为2005年8月以来最高；就业分项指数从6月的54.4攀升至56，为六个月高位。(完)

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(编译 母红；审校 李军)
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