美国数据：ISM-7月非制造业指数升至58.7，为八年半最高

非制造业企业活动分项指数从6月的57.5攀升至62.4，为2011年2月以来最高；新订单分项指数从6月的61.2跳升至64.9，为2005年8月以来最高；就业分项指数从6月的54.4攀升至56，为六个月高位。(完)