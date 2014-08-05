美国数据：ISM-7月非制造业指数升至58.7，为八年半最高

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透8月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周二公布，7月服务业活动增幅触及八年半最高，受助于企业活动、新订单和就业增长。
ISM公布，7月非制造业指数增至58.7，为2005年12月以来最高，分析师预期为56.3，6月录得56.0。
读数高于50显示服务业活动扩张。
非制造业企业活动分项指数从6月的57.5攀升至62.4，为2011年2月以来最高；新订单分项指数从6月的61.2跳升至64.9，为2005年8月以来最高；就业分项指数从6月的54.4攀升至56，为六个月高位。(完)
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(编译 母红；审校 李军)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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