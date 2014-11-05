美国数据：ISM-10月非制造业指数进一步回落至57.1，为6月以来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约11月5日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，10月服务业活动增速连续第二个月放缓，降幅超过预期，至6月以来最低水平，但就业分项指标触及九年新高。
ISM公布，10月非制造业指数降至57.1，分析师预期为58，9月为58.6，从8月触及的衰退后高位59.6进一步回落。
不过调查显示，占美国国内生产总值(GDP)约三分之二的服务业仍然保持了稳步增长的势头。读数高于50显示服务业活动扩张。10月的数值较54的历史均值高出了近一个标准差。
10月非制造业企业活动分项指数从9月的62.9回落至60.0，从8月触及的近10年来最高65进一步回落。过去两个月该项指标累积下跌了5个点，为三年半以来最大两月跌幅。
不过，非制造业就业分项指标仍是一个亮点。
就业分项指数也从9月的58.5攀升至59.6，为2005年8月以来最高。
自2月触及四年低位后，服务业就业分项指标在过去数月快速反弹。
另外两个分项指标也回落。
10月非制造业新订单分项指数降至六个月低位59.1，9月为61。投入物价分项指数连续第五个月下滑，触及2012年6月以来最低52.1，9月为55.2。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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