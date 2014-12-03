美国数据：ISM-11月非制造业指数升至三个月最高的59.3

路透纽约12月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，11月服务业活动增速高于预期，尽管就业分项指数下滑。

ISM公布，11月非制造业指数为59.3，仅略低于8月所创的经济衰退后最高位59.6，路透访查的分析师预期为57.5，10月为57.1。

读数高于50显示服务业活动扩张。

调查的10个分项中只有就业和进口读数较10月下滑，但都高于50水准。就业分项指数由10月的59.6降至56.7。

非制造业企业活动分项指数从10月的60跳升至64.4，新订单分项指数由59.1升至61.4，投入物价分项指数由52.1升至54.4。

周五美国劳工部将公布11月就业报告，路透访查的分析师预估，11月非农就业岗位增加23万。(完)

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