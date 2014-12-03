美国数据：ISM-11月非制造业指数升至三个月最高的59.3

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约12月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，11月服务业活动增速高于预期，尽管就业分项指数下滑。
ISM公布，11月非制造业指数为59.3，仅略低于8月所创的经济衰退后最高位59.6，路透访查的分析师预期为57.5，10月为57.1。
读数高于50显示服务业活动扩张。
调查的10个分项中只有就业和进口读数较10月下滑，但都高于50水准。就业分项指数由10月的59.6降至56.7。
非制造业企业活动分项指数从10月的60跳升至64.4，新订单分项指数由59.1升至61.4，投入物价分项指数由52.1升至54.4。
周五美国劳工部将公布11月就业报告，路透访查的分析师预估，11月非农就业岗位增加23万。(完)
浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。