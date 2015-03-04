美国数据：ISM-2月非制造业PMI指数升至56.9，略强于预期的56.5

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透纽约3月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月服务业成长速度略强于预期，受助于就业分项指数从近期弱势中反弹。
ISM公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。
该调查的就业分项指数升至56.4，此为10月来最高，1月为2014年2月来最低的51.6。
ISM美国2月非制造业新订单分项指数为56.7，为2014年3月来最低。
企业活动分项指数从61.5下跌至59.4。(完)
浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 王洋)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放