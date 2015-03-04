版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 4日 星期三 23:24 BJT

美国数据：ISM-2月非制造业PMI指数升至56.9，略强于预期的56.5

路透纽约3月4日 - 美国供应管理协会(ISM)周三公布，2月服务业成长速度略强于预期，受助于就业分项指数从近期弱势中反弹。

ISM公布，2月非制造业PMI指数为56.9，路透访查的分析师预期为56.5，1月为56.7。

该调查的就业分项指数升至56.4，此为10月来最高，1月为2014年2月来最低的51.6。

ISM美国2月非制造业新订单分项指数为56.7，为2014年3月来最低。

企业活动分项指数从61.5下跌至59.4。(完)

浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校 王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐