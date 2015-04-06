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市场报道 | 2015年 4月 6日 星期一 22:23 BJT

美国数据：ISM-3月非制造业PMI指数降至三个月来最低56.5，但符合预期

路透纽约4月6日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布，3月服务业成长速度下降至三个月来最低，但出口活动增速升至逾两年来最快。

ISM公布，3月非制造业PMI指数下降至56.5，和路透访查的分析师预期的一致，2月为56.9。

3月非制造业PMI指数追平去年12月的数据。读数在50以上表示企业活动扩张。

不过，3月出口分项指数上升至59.0，此为2013年2月来最高，2月为53.0。就业分项指数也上升，触及去年10年来最高的56.6，2月为56.4。

企业活动分项指数下降至57.5，为一年来最低，2月为59.4。

尽管美元兑一篮子主要货币自去年5月以来大涨逾20%，但出口分项指数仍然上升。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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