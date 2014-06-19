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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 22:16 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行6月制造业指数增至17.8，预期为14.0

路透纽约6月19日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动6月增幅超过预期，且增速快于之前一个月。

费城联储制造业指数6月跳增至17.8，5月为15.4。根据汤森路透调查，分析师的预估为正14。

读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。

费城联储6月新订单分项指数为16.8，5月为正10.5。就业分项指数从前月的7.8升至11.9。

未来六个月预期指数从上月的37.4猛增至52。

费城联储制造业指数是在供应管理协会(ISM)全国性数据公布前，反映制造业体质的首批月度指标之一。(完)
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