美国数据: 费城联邦储备银行6月制造业指数增至17.8，预期为14.0

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约6月19日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动6月增幅超过预期，且增速快于之前一个月。
费城联储制造业指数6月跳增至17.8，5月为15.4。根据汤森路透调查，分析师的预估为正14。
读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。
费城联储6月新订单分项指数为16.8，5月为正10.5。就业分项指数从前月的7.8升至11.9。
未来六个月预期指数从上月的37.4猛增至52。
费城联储制造业指数是在供应管理协会(ISM)全国性数据公布前，反映制造业体质的首批月度指标之一。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。