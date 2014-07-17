美国数据: 费城联邦储备银行7月制造业指数激升至23.9，为2011年3月来最高

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透7月17日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动7月扩张速度为逾三年来最快，轻松地超过预期。
费城联储制造业指数7月跳增至23.9，为2011年3月来最高，6月为17.8，远高于接受路透调查的分析师预估的16，且超过最高预估值的21.0。
读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。
费城联储7月新订单分项指数急升至34.2，为2004年7月来最高，6月为16.8。就业分项指数从前月的11.9升至12.2，为10月来最高。
企业未来六个月预期指数从上月的52.0猛增至58.1。
费城联储制造业指数是在供应管理协会(ISM)全国性数据公布前，反映制造业体质的首批月度指标之一。(完)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠