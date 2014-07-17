美国数据: 费城联邦储备银行7月制造业指数激升至23.9，为2011年3月来最高

路透7月17日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动7月扩张速度为逾三年来最快，轻松地超过预期。

费城联储制造业指数7月跳增至23.9，为2011年3月来最高，6月为17.8，远高于接受路透调查的分析师预估的16，且超过最高预估值的21.0。

读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。

费城联储7月新订单分项指数急升至34.2，为2004年7月来最高，6月为16.8。就业分项指数从前月的11.9升至12.2，为10月来最高。

企业未来六个月预期指数从上月的52.0猛增至58.1。