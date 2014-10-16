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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 22:36 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行10月制造业指数降至20.7，为6月来最低

路透纽约10月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张的速度放缓，但仍略快于预期。

费城联储公布，10月制造业指数下降至20.7，为6月以来最低，高于路透调查预估的20.0，9月为22.5。

数据高于零，表明该地区制造业扩张。此项调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。

10月制造业六个月企业状况指数从9月的56.0下跌至54.5，就业分项指数从9月的21.2骤降至12.1。(完)
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