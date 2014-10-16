美国数据: 费城联邦储备银行10月制造业指数降至20.7，为6月来最低

路透纽约10月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张的速度放缓，但仍略快于预期。

费城联储公布，10月制造业指数下降至20.7，为6月以来最低，高于路透调查预估的20.0，9月为22.5。

数据高于零，表明该地区制造业扩张。此项调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。