美国数据: 费城联邦储备银行10月制造业指数降至20.7，为6月来最低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约10月16日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张的速度放缓，但仍略快于预期。
费城联储公布，10月制造业指数下降至20.7，为6月以来最低，高于路透调查预估的20.0，9月为22.5。
数据高于零，表明该地区制造业扩张。此项调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。
10月制造业六个月企业状况指数从9月的56.0下跌至54.5，就业分项指数从9月的21.2骤降至12.1。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。