美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数降至6.7，预估为8.0

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约5月21日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动增长的步伐略慢于预期。
费城联储称，5月制造业指数降至6.7，不及路透访问分析师预期的8.0，4月为7.5。
受访的61位分析师的预估从3.5到14.5不等。
数据高于零表明该地区制造业活动扩张。调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。
该数据被视为反应美国制造业状况的第一个月度指标，先于反应全国制造业状况的供应管理学会(ISM)制造业指数公布。
费城联邦储备银行5月制造业就业分项指数为6.7，4月为11.5。
费城联邦储备银行5月制造业新订单分项指数为4.0，4月为0.7。
费城联邦储备银行5月制造业物价投入分项指数为-14.2，为2009年5月以来最低，4月为-7.5。(完)
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