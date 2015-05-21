美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数降至6.7，预估为8.0

路透纽约5月21日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区5月制造业活动增长的步伐略慢于预期。

费城联储称，5月制造业指数降至6.7，不及路透访问分析师预期的8.0，4月为7.5。

受访的61位分析师的预估从3.5到14.5不等。

数据高于零表明该地区制造业活动扩张。调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。

该数据被视为反应美国制造业状况的第一个月度指标，先于反应全国制造业状况的供应管理学会(ISM)制造业指数公布。

费城联邦储备银行5月制造业就业分项指数为6.7，4月为11.5。

费城联邦储备银行5月制造业新订单分项指数为4.0，4月为0.7。