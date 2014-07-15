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货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 22:09 BJT

表格: 美国5月企业库存较前月增长0.5%，预估为增长0.6%

路透7月15日 - 美国商务部周二公布，美国5月企业库存较前月增长0.5%，预估为增长0.6%，4月确认为增长0.6%。

5月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 5月 4月 (前值) 13年/12年5月

库存 0.5 0.6 0.4 5.6

销售 0.4 0.8 0.8 4.6

(以10亿美元计) 5月 4月 (前值) 12年5月

库存 1,737.4 1,728.5 1,715.6 1,645.1

销售 1,343.3 1,338.3 1,311.8 1,284.5

库存/销售比 1.29 1.29 1.31 1.28(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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