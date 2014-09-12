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货币新闻 | 2014年 9月 12日 星期五 22:02 BJT

表格: 美国7月企业库存较前月增长0.4%，和预估一致

路透9月12日 - 美国商务部周五公布，美国7月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.4%，6月确定为增长0.4%。

7月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 7月 6月 (前值) 14年/13年7月

库存 0.4 0.4 0.4 5.9

销售 0.8 0.6 0.3 5.3

(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 13年7月

库存 1,750.1 1,742.8 1,743.1 1,652.1

销售 1,360.3 1,349.6 1,346.7 1,292.4

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.28(完)

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(编译 利棣儿；审校　母红)
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