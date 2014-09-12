表格: 美国7月企业库存较前月增长0.4%，和预估一致

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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路透9月12日 - 美国商务部周五公布，美国7月企业库存较前月增长0.4%，预估为增长0.4%，6月确定为增长0.4%。
7月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 7月 6月 (前值) 14年/13年7月
库存 0.4 0.4 0.4 5.9
销售 0.8 0.6 0.3 5.3
(以10亿美元计) 7月 6月 (前值) 13年7月
库存 1,750.1 1,742.8 1,743.1 1,652.1
销售 1,360.3 1,349.6 1,346.7 1,292.4
库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.28(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)