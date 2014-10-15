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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 22:05 BJT

表格: 美国8月企业库存较前月增长0.2%，预估为增长0.4%

路透10月15日 - 美国商务部周三公布，美国8月企业库存较前月增长0.2%，按月升幅为去年6月来最小，预估为增长0.4%，7月确定为增长0.4%。

8月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 8月 7月 (前值) 14年/13年8月

库存 0.2 0.4 0.4 5.7

销售 -0.4 0.7 0.8 4.5

(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 13年8月

库存 1,752.3 1,749.3 1,750.1 1,658.3

销售 1,353.4 1,359.1 1,360.3 1,295.4

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.28(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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