表格: 美国8月企业库存较前月增长0.2%，预估为增长0.4%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透10月15日 - 美国商务部周三公布，美国8月企业库存较前月增长0.2%，按月升幅为去年6月来最小，预估为增长0.4%，7月确定为增长0.4%。
8月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 8月 7月 (前值) 14年/13年8月
库存 0.2 0.4 0.4 5.7
销售 -0.4 0.7 0.8 4.5
(以10亿美元计) 8月 7月 (前值) 13年8月
库存 1,752.3 1,749.3 1,750.1 1,658.3
销售 1,353.4 1,359.1 1,360.3 1,295.4
库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.28(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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