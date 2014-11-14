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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 23:04 BJT

表格: 美国9月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%

路透11月14日 - 美国商务部周五公布，美国9月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%，8月修正后为增长0.1%，前值为增长0.2%。

9月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 9月 8月 (前值) 14年/13年9月

库存 0.3 0.1 0.2 5.3

销售 持平 -0.5 -0.4 4.1

(以10亿美元计) 9月 8月 (前值) 13年9月

库存 1,756.1 1,751.6 1,752.3 1,668.5

销售 1,352.5 1,352.5 1,353.4 1,299.4

库存/销售比 1.30 1.30 1.29 1.28(完)

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(编译 利棣儿; 审校 李军)
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