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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 23:04 BJT

表格: 美国10月企业库存较前月增长0.2%，与预期一致

路透12月11日 - 美国商务部周四公布，美国10月企业库存较前月增长0.2%，与预期一致。9月确认为增长0.3%。

10月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 10月 9月 (前值) 14年/13年10月

库存 0.2 0.3 0.3 4.8

销售 -0.1 持平 持平 3.4

(以10亿美元计) 10月 9月 (前值) 13年10月

库存 1,760.4 1,756.6 1,756.1 1,680.2

销售 1,350.9 1,352.2 1,352.5 1,306.0

库存/销售比 1.30 1.30 1.30 1.29(完)

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(编译 母红; 审校 李军)
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