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货币新闻 | 2015年 1月 14日 星期三 23:03 BJT

表格: 美国11月企业库存较前月增长0.2%，和预估一致

路透1月14日 - 美国商务部周三公布，美国11月企业库存较前月增长0.2%，和预估一致 。10月确定为增长0.2%。

11月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 11月 10月 (前值) 14年/13年11月

库存 0.2 0.2 0.2 4.4

销售 -0.2 -0.3 -0.1 2.2

(以10亿美元计) 11月 10月 (前值) 13年11月

库存 1,763.6 1,760.3 1,760.4 1,688.9

销售 1,345.8 1,348.3 1,350.9 1,317.0

库存/销售比 1.31 1.31 1.30 1.28(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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