表格: 美国12月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

标题新闻：加拿大3月新屋价格较前月上涨0.2%，同比上升3.3%--加拿大统计局
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路透2月12日 - 美国商务部周四公布，美国12月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%。11月确定为增长0.2%。
12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 12月 11月 (前值) 14年/13年12月
库存 0.1 0.2 0.2 3.9
销售 -0.9 -0.4 -0.2 0.9
(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 13年12月
库存 1,764.4 1,763.1 1,763.6 1,697.6
销售 1,331.2 1,342.9 1,345.8 1,319.2
库存/销售比 1.33 1.31 1.31 1.29(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)