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货币新闻 | 2015年 2月 12日 星期四 23:03 BJT

表格: 美国12月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

路透2月12日 - 美国商务部周四公布，美国12月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%。11月确定为增长0.2%。

12月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 12月 11月 (前值) 14年/13年12月

库存 0.1 0.2 0.2 3.9

销售 -0.9 -0.4 -0.2 0.9

(以10亿美元计) 12月 11月 (前值) 13年12月

库存 1,764.4 1,763.1 1,763.6 1,697.6

销售 1,331.2 1,342.9 1,345.8 1,319.2

库存/销售比 1.33 1.31 1.31 1.29(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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