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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 22:07 BJT

表格: 美国1月企业库存较前月持平，预估为增长0.1%

路透3月12日 - 美国商务部周四公布，美国1月企业库存较前月持平，预估为增长0.1%。12月修正后为持平，前值为增长0.1%。

1月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 1月 12月 (前值) 15年/14年1月

库存 持平 持平 0.1 3.4

销售 -2.0 -1.0 -0.9 -0.3

(以10亿美元计) 1月 12月 (前值) 14年1月

库存 1,761.7 1,762.5 1,764.4 1,704.6

销售 1,302.5 1,329.5 1,331.2 1,306.3

库存/销售比 1.35 1.33 1.33 1.30(完)

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(编译 母红；审校 李军)
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