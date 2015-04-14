表格: 美国2月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透4月14日 - 美国商务部周二公布，美国2月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%。1月确定为持平。
2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 2月 1月 (前值) 15年/14年2月
库存 0.3 持平 持平 3.3
销售 持平 -2.3 -2.0 -1.2
(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 14年2月
库存 1,790.2 1,785.3 1,761.7 1,733.1
销售 1,313.1 1,312.5 1,302.5 1,328.6
库存/销售比 1.36 1.36 1.35 1.30(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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