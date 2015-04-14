版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 22:04 BJT

表格: 美国2月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%

路透4月14日 - 美国商务部周二公布，美国2月企业库存较前月增长0.3%，预估为增长0.2%。1月确定为持平。

2月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 2月 1月 (前值) 15年/14年2月

库存 0.3 持平 持平 3.3

销售 持平 -2.3 -2.0 -1.2

(以10亿美元计) 2月 1月 (前值) 14年2月

库存 1,790.2 1,785.3 1,761.7 1,733.1

销售 1,313.1 1,312.5 1,302.5 1,328.6

库存/销售比 1.36 1.36 1.35 1.30(完)

浏览美国数据相关新闻，请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐