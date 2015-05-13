表格: 美国3月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月13日 - 美国商务部周三公布，美国3月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%。2月经修正后为上升0.2%，前值为增长0.3%。
3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 3月 2月 (前值) 15年/14年3月
库存 0.1 0.2 0.3 2.9
销售 0.4 -0.2 持平 -2.1
(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 14年3月
库存 1,786.2 1,784.9 1,790.2 1,735.2
销售 1,309.7 1,303.8 1,313.1 1,338.4
库存/销售比 1.36 1.37 1.36 1.30(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
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