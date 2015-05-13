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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 22:03 BJT

表格: 美国3月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%

路透5月13日 - 美国商务部周三公布，美国3月企业库存较前月增长0.1%，预估为增长0.2%。2月经修正后为上升0.2%，前值为增长0.3%。

3月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 3月 2月 (前值) 15年/14年3月

库存 0.1 0.2 0.3 2.9

销售 0.4 -0.2 持平 -2.1

(以10亿美元计) 3月 2月 (前值) 14年3月

库存 1,786.2 1,784.9 1,790.2 1,735.2

销售 1,309.7 1,303.8 1,313.1 1,338.4

库存/销售比 1.36 1.37 1.36 1.30(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)

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