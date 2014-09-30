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货币新闻 | 2014年 9月 30日 星期二 22:01 BJT

美国数据：9月芝加哥PMI略微降至60.5，低于分析师预估的61.9

路透9月30日 - 周二公布的报告显示，9月美国中西部企业活动小幅减速。 　　供应管理协会(ISM)9月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至60.5，且低于分析师预估的61.9，8月数字为64.3。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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