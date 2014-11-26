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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 22:49 BJT

美国数据：芝加哥11月PMI下滑至60.8，低于分析师预估的63.0

路透纽约11月26日 - 周三公布的报告显示，11月美国中西部企业活动增长放缓，幅度超过预期。 　　供应管理协会(ISM)11月芝加哥采购经理人指数(PMI)为60.8，分析师预估为63.0；10月为66.2。

数据高于50显示当地经济扩张。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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