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货币新闻 | 2014年 12月 31日 星期三 22:52 BJT

美国数据：芝加哥12月PMI下滑至7月来最低的58.3，分析师预估为60.1

路透12月31日 - 周三公布的报告显示，12月美国中西部企业活动增长放缓。 　　供应管理协会(ISM)12月芝加哥采购经理人指数(PMI)为58.3，为7月来最低，分析师预估为60.1；11月为60.8。

数据高于50显示当地经济扩张。(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
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