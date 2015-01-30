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货币新闻 | 2015年 1月 30日 星期五 23:35 BJT

美国数据：芝加哥1月PMI为59.4，分析师预估为57.5

路透1月30日 - 周五公布的报告显示，1月美国中西部企业活动增长意外加速。 　　供应管理协会(ISM)1月芝加哥采购经理人指数(PMI)为59.4，分析师预估为57.5；12月为58.8。

数据高于50显示当地经济扩张。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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