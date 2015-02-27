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货币新闻 | 2015年 2月 27日 星期五 22:59 BJT

美国数据：芝加哥2月PMI为2009年7月以来最低的45.8，分析师预估为58.0

路透2月27日 - 周五公布的报告显示，2月美国供应管理协会(ISM)芝加哥采购经理人指数(PMI)降幅远大于预期，急挫至45.8，分析师预估为58.0；1月为59.4。

2月数据为2009年7月以来最低。　

数据高于50显示当地经济扩张。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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