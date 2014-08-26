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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 22:25 BJT

美国数据：8月消费者信心指数为92.4，为2007年10月来最高--经济咨商会

路透8月26日 - 美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升至2007年10月以来最高，因消费者对经济现状的信心增强。

经济咨商会报告称，8月美国消费者信心指数攀升至92.4，7月消费者信心指数被下修为90.3，前值为90.9。

此前路透访问的分析师预估中值显示，8月消费者信心指数料为89.0。

“消费者信心连续第四个月增强，因企业状况改善，以及就业岗位大幅增长，扶助提振消费者信心，”经济咨商会经济指标主管Lynn Franco在一份声明中表示。

8月美国消费者信心预期指数降至90.9，7月数据被下修至91.9，前值为92.7；8月消费者信心现况指数为攀升至94.6，为2008年2月以来最高，7月数据被下修至87.9，前值为88.3。

消费者对就业市场的评估改善。美国经济咨商会8月就业难获得指数降至30.6，为2008年7月以来最低。7月数据从30.7上修至30.9。就业岗位充足指数从7月的15.6增至18.2。

消费者还预计，通胀小幅攀升，未来一年通胀预期指数升至5.5%，7月为5.4%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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