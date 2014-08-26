美国数据：8月消费者信心指数为92.4，为2007年10月来最高--经济咨商会

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透8月26日 - 美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升至2007年10月以来最高，因消费者对经济现状的信心增强。
经济咨商会报告称，8月美国消费者信心指数攀升至92.4，7月消费者信心指数被下修为90.3，前值为90.9。
此前路透访问的分析师预估中值显示，8月消费者信心指数料为89.0。
“消费者信心连续第四个月增强，因企业状况改善，以及就业岗位大幅增长，扶助提振消费者信心，”经济咨商会经济指标主管Lynn Franco在一份声明中表示。
8月美国消费者信心预期指数降至90.9，7月数据被下修至91.9，前值为92.7；8月消费者信心现况指数为攀升至94.6，为2008年2月以来最高，7月数据被下修至87.9，前值为88.3。
消费者对就业市场的评估改善。美国经济咨商会8月就业难获得指数降至30.6，为2008年7月以来最低。7月数据从30.7上修至30.9。就业岗位充足指数从7月的15.6增至18.2。
消费者还预计，通胀小幅攀升，未来一年通胀预期指数升至5.5%，7月为5.4%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N