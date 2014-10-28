美国数据：10月消费者信心指数升至2007年10月来最高94.5--经济咨商会

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透纽约10月28日 - 美国经济谘商会周二公布，10月美国消费者信心指数上升至2007年10月来最高水平，因对就业市场的信心改善。
美国经济咨商会称，10月美国消费者信心指数升至94.5，9月消费者信心指数从86.0上至89.0。
此前路透访问分析师的预估中值为87.0。
“对目前就业市场和企业状况的评估更加乐观，导致消费者对经济现况的信心改善，”经济咨商会经济指标部主管Lynn Franco在一份声明中表示。
10月美国消费者信心预期指数升至95.0，为2011年2月来最高，9月经修正后为86.4。
10月消费者信心现况指数为93.7，9月经修正后为93.0。
消费者对就业市场的信心改善。“工作难获得”指数下降至29.1%，9月经修正后为29.4%。“就业岗位充足”指数上升至16.5%，9月经修正后为16.3%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选