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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 22:38 BJT

美国数据：10月消费者信心指数升至2007年10月来最高94.5--经济咨商会

路透纽约10月28日 - 美国经济谘商会周二公布，10月美国消费者信心指数上升至2007年10月来最高水平，因对就业市场的信心改善。

美国经济咨商会称，10月美国消费者信心指数升至94.5，9月消费者信心指数从86.0上至89.0。

此前路透访问分析师的预估中值为87.0。

“对目前就业市场和企业状况的评估更加乐观，导致消费者对经济现况的信心改善，”经济咨商会经济指标部主管Lynn Franco在一份声明中表示。

10月美国消费者信心预期指数升至95.0，为2011年2月来最高，9月经修正后为86.4。

10月消费者信心现况指数为93.7，9月经修正后为93.0。

消费者对就业市场的信心改善。“工作难获得”指数下降至29.1%，9月经修正后为29.4%。“就业岗位充足”指数上升至16.5%，9月经修正后为16.3%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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