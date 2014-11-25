美国数据：11月消费者信心指数降至88.7，为6月来最低－经济咨商会

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约11月25日 - 美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数降至6月来最低，因对企业状况和就业的短期前景的乐观情绪消退。
美国经济咨商会称，11月美国消费者信心指数降至88.7，10月消费者信心指数由94.5下修为94.1。此前路透访问分析师的预估中值为96.0。
经济咨商会经济指标部主管Lynn Franco在一份声明中表示，消费者对企业以及就业市场当前状况及短期前景的乐观程度都有所降低。
11月美国消费者信心预期指数由10月修正后的93.8跌至87.0，现况指数由94.4降至91.3。
消费者对就业市场的评估恶化。“工作难获得”指数升至29.2%，10月为29.0%。“就业岗位充足”指数降至16.0%，10月为16.5%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
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(编译 李军; 审校 母红)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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