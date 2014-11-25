美国数据：11月消费者信心指数降至88.7，为6月来最低－经济咨商会

路透纽约11月25日 - 美国经济谘商会周二公布，11月美国消费者信心指数降至6月来最低，因对企业状况和就业的短期前景的乐观情绪消退。

美国经济咨商会称，11月美国消费者信心指数降至88.7，10月消费者信心指数由94.5下修为94.1。此前路透访问分析师的预估中值为96.0。

经济咨商会经济指标部主管Lynn Franco在一份声明中表示，消费者对企业以及就业市场当前状况及短期前景的乐观程度都有所降低。

11月美国消费者信心预期指数由10月修正后的93.8跌至87.0，现况指数由94.4降至91.3。

消费者对就业市场的评估恶化。“工作难获得”指数升至29.2%，10月为29.0%。“就业岗位充足”指数降至16.0%，10月为16.5%。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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