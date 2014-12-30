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债券 | 2014年 12月 30日 星期二 23:33 BJT

美国数据：12月消费者信心指数上升至92.6--经济咨商会

路透12月30日 - 美国经济谘商会周二公布12月美国消费者信心指数上升，因就业前景好转促使信心现况指数升至2008年2月来最高。

经济咨商会报告称，12月美国消费者信心指数攀升至92.6，11月消费者信心指数被上修为91.0，前值为88.7。

此前路透访问的分析师预估中值显示，12月消费者信心指数料为93.0。

“12月消费者信心温和反弹，因为对当前经济以及就业市场情况在相当程度上更加向好的评估，”经济咨商会经济指标主管Lynn Franco在一份声明中表示。“...比起年初，在年底时信心更强了。”

12月美国消费者信心现况指数为98.6，升至2008年2月来最高水平。11月数据修正为93.7，前值为91；12月消费者信心预期指数为88.5，11月数据为89.3，前值为87.0。

消费者对就业市场的评估改善。美国经济咨商会12月就业难获得指数为27.7，11月数据修正为28.7。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 李婷仪 审校 李军)
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