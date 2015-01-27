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货币新闻 | 2015年 1月 27日 星期二 23:25 BJT

美国数据：1月消费者信心指数升至2007年8月来最高的102.9--经济咨商会

路透纽约1月27日 - 美国经济谘商会周二公布1月美国消费者信心指数上升至逾七年来最高，因对就业市场和整体经济的信心不断增强。

经济咨商会报告称，1月美国消费者信心指数攀升至102.9，12月消费者信心指数被上修为93.1，前值为92.6。

此前路透访问的分析师预估中值显示，1月消费者信心指数料为95.1。

1月美国消费者信心现况指数为112.6，12月数据修正为99.9，前值为98.6。

1月消费者信心预期指数为96.4，12月数据为88.5。

消费者对就业市场的评估改善。美国经济咨商会1月就业难获得指数为25.7，12月数据修正后为27.3，前值为27.7 。(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

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